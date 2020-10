Porta Elisa News



Deoma: "Giocato alla pari per un'ora"

domenica, 4 ottobre 2020, 19:31

Daniele Deoma, diesse rossonero, non si aspettava un epilogo del genere sotto una pioggia davvero battente, ma la squadra non l'ha deluso: "Abbiamo avuto una grande palla gol con Meucci per rimetterci in gara, poi ci siamo sbilanciati per pareggiarla ma se si buttava dentro quella palla clamorosa, forse sarebbe stata un'altra partita. Poi chiaro poteva succedere di tutto sull'1-1 e magari vincevano con lo stesso numero di gol.s Nel primo tempo ho visto equilibrio e abbiamo avuto quella bella palla con Scalzi poi Bianchi ha fatto un gran gol a una manciata di minuti dalla fine del tempo".W

"Abbiamo giocato alla pari per più di un'ora con una squadra importante. Peccato per la palla di Meucci, ma ho visto una buona reazione. Vanno comunque fatti i complimenti al Novara per la bella partita, ma noi non usciamo ridimensionati, non c'è tempo per pensarci: abbiamo già al Grosseto. Mercato? Non voglio creare aspettative, siamo competitivi, dobbiamo fare un campionato dignitoso e anche oggi abbiano dimostrato di potercela giocare prendendo confidenza con la categoria".