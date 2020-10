Porta Elisa News



I "resti" della Lucchese riprendono gli allenamenti

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:03

di diego checchi

La Lucchese ha disputato quest'oggi una doppia seduta di allenamento. Questa mattina allo stadio con un lavoro prevalentemente atletico mentre nel pomeriggio i componenti della rosa si sono spostati all'acquedotto. Una rosa quella rossonera che è falcidiata dalla positività al Covid e che comunque per la parte ancora negativa al virus si sta allenando in maniera scrupolosa e attenta. Alle sedute non era presente nemmeno il nuovo tecnico Giovanni Lopez, infatti sono state dirette dal suo vice Oliviero Di Stefano.

Per quanto riguarda il mercato possiamo dire senza tema di smentita che sono vicini due nuovi acquisti, sempre dal mercato svincolati. si tratta di Giovanni Sbrissa classe 1996, centrocampista ex Pergolettese, che Giovanni Lopez ha già avuto al Vicenza e Winston Ceesay ex Trapani e Robur Siena, centrocampista classe 2000. Per i due manca solo l'ufficialità che verrà data o nei prossimi giorni o al massimo la prossima settimana. Sbrissa è un giocatore molto importante che può essere utilizzato da olay nel 3-5-2 oppure anche da mezz'ala. Ceesay è un mediano forte fisicamente e molto dinamico.