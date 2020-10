Porta Elisa News



In difesa è ballottaggio Solcia-De Vito

venerdì, 2 ottobre 2020, 19:17

di diego checchi

Tra campo e mercato, perché l'impegno più ravvicinato della Lucchese è il match contro il Novara (qui per vedere in streaming la partita) che non va assolutamente sottovalutato ed è per questo che la squadra, anche oggi, si è allenata molto attentamente seguendo le indicazioni di mister Monaco. Resta da capire se la Lucchese, al "Silvio Piola" di Novara giocherà con un modulo più coperto come il 4-3-3 oppure sceglierà il 4-2-3-1.

Nel primo caso potrebbe esserci spazio per Meucci in mediana insieme a Cruciani e Kosovan, un braccetto bravo sia in fase di contenimento che di proposizione. In attacco, Bianchi è sicuro di giocare mentre per le altre posizioni se la lottano Nannelli, Scalzi, Convitto e Molinaro, tutti elementi che possono interpretare alla perfezione tutti e due i sistemi di gioco. In difesa, l'unico ballottaggio è quello tra Solcia e De Vito, anche perché a destra giocherà il giovane Cellamare, classe 2004, con a sinistra Lo Curto, visto che le alternative sono poche. Panariello completerà il pacchetto centrale e Coletta, ovviamente, sarà tra i pali.

Dicevamo del mercato perché lunedì prossimo sarà l'ultima giornata di contrattazioni e la Lucchese, siamo convinti, uno o due colpi li porterà a casa come hanno ribadito più volte sia il diesse Deoma che il presidente Russo: "Se ci sarà l'occasione la Lucchese non si tirerà indietro". Di nomi non se ne fanno ma è chiaro che l'intenzione è quella di portare a casa una punta che possa completarsi bene con Bianchi e Bitep. Da capire poi se la Lucchese vorrà intervenire ancora a centrocampo oppure, magari, puntellare la difesa con un altro terzino.