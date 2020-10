Porta Elisa News



Le pagelle di Lucchese-Juventus B

domenica, 25 ottobre 2020, 22:15

Ecco le pagelle dei rossoneri dopo la sconfitta casalinga per 1 a 0 contro la Juventus U23:

Biggeri 5,5: Mezza indecisione sul cross di Del Sole che ha portato all’autorete di Solcia. Per il resto partita di ordinaria amministrazione, ma questo episodio è stato decisivo per la partita.

Papini 6: Partita senza fama e senza lode. Ha meritato la sufficienza piena per grinta e personalità.

Kosovan 6 : Rispetto alla partita contro il Como dove era parso inesistente, ha fatto una prestazione di buon livello. Ha corso, ha messo qualche cross importante in area e ha aiutato i compagni, causando l’espulsione di Felix Andrade.

Panati 6: È stata la sorpresa della formazione, e ha fatto il suo spingendo e incuneandosi più volte sulla destra. Nel secondo tempo è calato, ma era anche logico.

Solcia 5: Nel complesso la sua partita non è stata nemmeno negativa ma sul suo voto ha pesato l’autorete. Questo ragazzo ha bisogno di acquisire più esperienza e sta commettendo qualche errore di troppo.

Bartolomei 6: Dal punto di vista dell’impegno non gli si può dire niente, ha cercato di spingere e di sostenere l’azione. Qualche errore di gioventù.

Fazzi 6: Rispetto alle altre partite ci è piaciuto di più, è stato nel vivo del gioco ed è parso meno evanescente. Può solo che migliorare.

Bitep sv: Ci dispiace per il suo infortunio al piede che lo ha costretto ad uscire. È impossibile giudicare la sua partita perché ha giocato troppo poco. L’augurio è che non sia niente di grave.

Meucci 6,5: Un altro giocatore rispetto alle altre partite. sempre nel vivo del gioco a orchestrare palloni davanti alla difesa. questa sera ci è piaciuto molto.

Adamoli 6,5: Un giovane di grande prospettiva. Ha la gamba e il passo giusto. Nel primo tempo una buona azione personale con una conclusione terminata di poco fuori.

De Vito 6: Partita di grande sostanza. Lui bada al sodo e cerca di sbagliare il meno possibile.

Moreo 5,5: Non è ancora nella forma migliore e lo si vede. Cerca di far la sponda su qualche pallone per i compagni, ma non è incisivo in area di rigore. Da lui ci aspettiamo di più.

Convitto sv.

Signori sv.

Caccetta sv.

Cellamare sv.