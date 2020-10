Porta Elisa News



Lopez dirige l'allenamento, presente anche il difensore Dumancic

venerdì, 30 ottobre 2020, 18:43

Allenamento intenso per la truppa rossonera, sotto la guida attenta del nuovo tecnico rossonero. Possesso palla ed esercitazioni a pressione, è stato questo il menù della squadra rossonera o meglio dei giocatori ancora rimasti negativi della rosa rossonera, che hanno cercato di capire quello che vuole adesso da loro mister Lopez. All'allenamento era presente Luka Dumancic, difensore che la Lucchese ha praticamente in mano.

Per lui così come per Sbrissa e Ceesay manca solo l'ufficialità che però arriverà soltanto nei prossimi giorni. Una seduta frizzante quella del pomeriggio dove il trainer romano ha ripreso più volte i giocatori facendogli capire quello che vuole da ognuno di loro. Al mattino c'è stato solo un lavoro atletico. Da capire adesso come sarà il programma della squadra dato per certo che non partirà per Olbia. A minuti si aspetta l'ufficialità attraverso un comunicato della Lega Pro che rinvierà la partita a data da destinarsi.