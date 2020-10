Porta Elisa News



Lopez: "Mi piacciono le sfide intriganti, ma servono tre rinforzi prima possibile"

martedì, 27 ottobre 2020, 12:06

di diego checchi

Giovanni Lopez è raggiante, contento e soddisfatto per l’inizio di questa nuova avventura. “Sono venuto a Lucca volentieri e non vi nascondo che ho declinato anche altre opportunità perché il richiamo di Lucca è stato forte e non ci ho pensato un attimo ad accettare”.

Il lavoro che l’attende è parecchio in salita.

“Ormai mi conoscete, a me piacciono le sfide importanti e intriganti e questa è una di quelle. Ho in mano una squadra molto giovane e quindi ci vuole pazienza. La strada sarà lunga e tortuosa ma sono convinto che con l’aiuto di tutti riusciremo a raggiungere quell’obiettivo che la società si è prefissata”.

Che cosa vuol dire ai tifosi?

“Poche parole: abbiamo bisogno che stiano più che mai vicino alla squadra nei limiti del possibile. Molti di questi ragazzi sono giovani e hanno bisogno del sostegno di tutti per venire fuori da questa situazione che non è assolutamente facile. Da parte nostra metteremo in campo il massimo impegno e la massima professionalità per questa maglia. Ormai mi conoscete”.

Mister, arriveranno dei rinforzi?

“Sì, ne abbiamo già parlato con la società, questa squadra ha bisogno di tre giocatori importanti: un difensore e due centrocampisti che arriveranno molto presto”.