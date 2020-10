Lucchese-Juventus B rinviata alle ore 20

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 24 ottobre 2020, 18:00

Contro la Juventus B decimata dalle assenze, la Lucchese dovrà provare con ogni mezzo a vincere, la classifica piange e i giocatori devono tirar fuori un sussulto per se stessi, per la squadra, per la società e per i tifosi: invertire la marcia è d'obbligo. La probabile formazione

sabato, 24 ottobre 2020, 11:56

Il tecnico da ieri alla guida dalla Lucchese: "Il momento è delicato già da diverse settimane perchè purtroppo è stato un inizio di campionato non positivo da parte della squadra. nel calcio arrivano sempre le opportunità di dimostrare già con la partita di domani di poter cambiare sia rotta che...

venerdì, 23 ottobre 2020, 21:38

La squadra ha ripreso ad allenarsi sotto la guida di Lulù Di Stefano: sarà lui ad andare in panchina contro la Juventus U23 e a cercare di invertire la marcia a una Lucchese che ha un disperato bisogno di punti: il tecnico chiede maggiore intensità ai suoi

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:23

Dopo la sconfitta contro la Pro Patria, la Lucchese esonera Francesco Monaco. La conduzione tecnica verrà affidata, almeno momentaneamente, a Oliviero Di Stefano: il comunicato della società