Mercato, per la difesa è vicino Dumancic

giovedì, 29 ottobre 2020, 20:24

I risultati dei tamponi effettuati mercoledì hanno evidenziato due nuovi positivi tra i calciatori e uno nello staff: sempre più vicino il rivio della partita che dovrebbe essere formalizzato nella giornata di venerdì: rossoneri in piena emergenza

giovedì, 29 ottobre 2020, 11:37

La situazione sanitaria dei rossoneri, in attesa degli esiti dell'ultimo tampone, è a un passo dall'automatico rinvio del match. Sono infatti solo 13 i giocatori in grado di scendere in campo, e dunque un eventuale ulteriore positivo farebbe scendere sotto la soglia minima prevista dai protocolli

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:03

Dopo l'ennesima falcidiata Covid che evidenziato cinque nuovi positivi dopo l'ultimo tampone, i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti all'Acquedotto, ma appare sempre più improbabile che la squadra possa raggiungere la Sardegna dove domenica si dovrebbe disputare la gara contro l'Olbia

mercoledì, 28 ottobre 2020, 12:35

Ancora positivi dentro la Lucchese: i tamponi effettuati nella giornata di lunedì hanno evidenziato altri cinque casi tra i giocatori e lo staff. Casi che si vanno a aggiungere agli altri otto già rilevati negli esami della scorsa settimana. Trasferta di Olbia a grande rischio