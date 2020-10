Monaco: "Dal punto di vista del gioco siamo migliorati ma c'è ancora molto da lavorare per migliorare. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 11 ottobre 2020, 19:31

Coletta si conferma, Bianchi attaccante vero ma è Signori il primo della classe nella sconfitta di Vercelli

domenica, 11 ottobre 2020, 17:13

Il diesse rossonero, si attendeva una reazione dopo la modestissima gara casalinga contro il Grosseto, e la reazione c'è stata: "Il calcio è questo, oggi non usciamo ridimensionati, ma dobbiamo fare punti che sono fondamentali. Per lunghi tratti della partita potevamo pareggiarla"

domenica, 11 ottobre 2020, 17:02

Nella seconda trasferta consecutiva in Piemonte, mister Monaco cambia molto e lancia dall'inizio la coppia Bianchi-Moreo. Cruciani non convocato per problemi finali, Fazzi in campo dall'inizio. Occasioni per Bianchi, ma sblocca Comi e Rolando raddoppia

sabato, 10 ottobre 2020, 15:28

Contro un'avversaria ben attrezzata e organizzata come la Pro Vercelli, i rossoneri di mister Monaco dovranno scendere in campo con la giusta mentalità e impiegare tutte le energie per far dimenticare la sconfitta di mercoledì scorso