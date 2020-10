Porta Elisa News



Monaco: "Fare punti, dobbiamo muovere la classifica"

sabato, 17 ottobre 2020, 15:45

Mister Monaco attraverso l'ufficio stampa dei rossoneri presenta la partita contro il Como e fa capire che ci vorrebbe una vittoria per aumentare l'autostima dei suoi ragazzi.

Domani tutti si aspettano una svolta, una grande prova sul campo.....come sta la squadra?

"Abbastanza bene. La squadra è in crescita e già domenica scorsa abbiamo visto una piccola reazione. In settimana il gruppo si è allenato bene con qualche difficoltà dovuta alla scomparsa del papà di Michel Cruciani. Per il resto stanno tutti bene. Sono rientrati sia Papini che Scalzi che si sono allenati tutta la settimana con noi. E' normale che dobbiamo fare una grandissima prestazione domani. Fare punti per smuovere la classifica perchè ne abbiamo bisogno. Vedo una squadra in crescita e domani bisogna dimostrarlo sul campo."

Ha recuperato giocatori importanti per lo scacchiere tattico, possiamo dire che ha tutti gli uomini a disposizione?

"Come dicevo prima sia Scalzi che Papini sono rientrati in gruppo. Convitto è rientrato giovedì dall'influenza. Abbiamo fuori il solo Lo Curto e gli altri stanno tutti a disposizione e stanno abbastanza bene. Ho avuto anche la disponibilità di Cruciani."

Dopo la buona prestazione di Vercelli per quanto riguarda il modulo pensa di riproporre il 3-5-2?

"Sì, ho ancora qualche dubbio. Diciamo che la gara di Vercelli sotto l'aspetto difensivo è andata abbastanza bene, abbiamo costruito anche qualche occasione con il reparto offensivo. Vediamo un attimo l'ultimo allenamento che facciamo oggi e poi deciderò anche in base a quelli che sono al cento per cento e da li decideremo anche il discorso tattico."

Che squadra è il Como e cosa si aspetta dagli avversari domani?

"Il Como se andiamo a vedere i nomi che compongono la rosa, merita di stare nei primi posti della classifica ma al di là dell'avversario noi dobbiamo pensare a noi cercando di crescere come stiamo facendo domenica dopo domenica, cercando di fare un risultato positivo che accresca l'autostima di questi ragazzi."