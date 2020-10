Porta Elisa News



Monaco: "C'è voglia di riscatto"

martedì, 6 ottobre 2020, 19:22

Mister Monaco presenta la partita e lo fa attraverso un video diramato dall'ufficio stampa della Lucchese, vista l'impossibilità di accedere alla sala stampa per i giornalisti: "Dopo la gara abbiamo analizzato bene la partita, soprattutto gli errori commessi nella ripresa e abbiamo cominciato subito a pensare alla partita di domani. In tutti noi c'è la voglia di riscatto, sappiamo che domani ci saranno anche i tifosi allo stadio, che mi auguro siano tanti, per cui ci sono tutti i presupposti per fare bene. Rientreranno anche gli squalificati Benassi, Bartolomei e Adamoli, indisponibile solo Papini per infortunio e ancora da valutare le condizioni di Meucci che è uscito zoppicante dall'ultima seduta e domani decideremo se convocarlo o meno".

Che squadra è il Grosseto e che avversario si aspetta?

"Ha vinto la prima gara fuori casa con il Piacenza ma abbiamo visto le immagini e il Piacenza non meritava sicuramente la sconfitta. È una neo promossa come noi ma ha una rosa esperta, ma al di là del valore del Grosseto sarà importante il modo in cui entreremo in campo con la cattiveria giusta per poter portare a casa il primo successo".

Per quanto riguarda la formazione? Ha già deciso il modulo e gli uomini da schierare?

"No, abbiamo detto che domani faremo l'ultimo allenamento e dopo decideremo. È importante avere tutti a disposizione, a parte Papini e Meucci che non sono al 100%".