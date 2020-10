Monaco: "Non siamo riusciti a fare quello che ci eravamo ripromessi"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 7 ottobre 2020, 22:09

Il difensore, al suo rientro dopo la squalifica, analizza la gara persa: "Siamo una squadra con molti elementi nuovi, piena di giovani e per il momento i risultati non stanno venendo ma noi stiamo dando il massimo per fa sì che arrivino. Abbiamo ancora grandi margini di crescita"

mercoledì, 7 ottobre 2020, 22:06

Il presidente rimane ottimista: "Stiamo facendo fatica sotto tanti aspetti ma secondo me la squadra è competitiva e possiamo tranquillamente giocarsi il nostro campionato. Siamo solo all'inizio mancano sempre 35 partite ne abbiamo giocate solo tre"

mercoledì, 7 ottobre 2020, 21:13

Davvero una prestazione modesta sia di gruppo che come singoli, quella vista contro il Grosseto: Coletta para quello che può, qualche squillo da Scalzi e da Benassi, per il resto siamo sotto la sufficienza: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 7 ottobre 2020, 20:56

Il diesse rossonero amareggiato: Sarà un campionato difficile, non ci si deve abbattere ma serve più fame. Penso al secondo gol, per esempio, un gol che non esiste: cose da partitella del giovedì. Dobbiamo capire velocemente che la Lega Pro non è la Serie D"