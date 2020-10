Porta Elisa News



Lucchese-Juventus B trasmessa in diretta anche da LiveNOW

martedì, 20 ottobre 2020, 17:28

Tempi duri per i tifosi nell'era Covid, soprattutto per quelli della Serie B e C spesso costretti a non poter accedere nemmeno in minima parte allo stadio. E per chi vuole vedere la gara non resta altro che affidarsi a un monitor e seguirla in streaming. Accanto alle offerte di Eleven Sports (che vende pacchetti mensili o stagionali completi e che segue la terza serie da anni), ecco la novità di LiveNOW che ha scelto la formula della partita secca a 3,99 euro euro.

Dopo le trasferte di Novara e Vercelli, anche nel prossimo fine settimana, tra le gare scelte da LiveNOW, c'è anche quella dei rossoneri contro la Juventus B (qui per vedere la partita) che andrà in scena al Porta Elisa domenica prossima con fischio d'inizio per le ore 15