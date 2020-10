Porta Elisa News



Papini finalmente in gruppo

martedì, 13 ottobre 2020, 18:59

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione e c'è una notizia decisamente positiva: Federico Papini è rientrato in gruppo e ha svolto tutto l'allenamento con in compagni. Il difensore potrebbe essere disponibile per la partita contro il Como ma usare il condizionale è d'obbligo, perché ci sono ancora tanti allenamenti per valutare la sua condizione.

Lo Curto, invece, è rimasto ai box per un piccolo fastidio muscolare così come Scalzi, che non è ancora al meglio dopo aver preso una botta nella gara contro il Grosseto. Convitto non si è allenato perché ancora con i postumi dell'influenza mentre è rientrato in gruppo Cruciani. Mister Monaco, dopo un breve riscaldamento, ha lavorato sia sul reparto difensivo che su quello offensivo concentrandosi sulla fase di conclusione. Per domani è previsto un doppio allenamento.