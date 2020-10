Porta Elisa News



Rossoneri subito al lavoro

giovedì, 8 ottobre 2020, 18:39

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Vercelli e ovviamente il morale non è altissimo, ma in tutto il gruppo squadra c'è la consapevolezza di potersi riscattare. I giocatori che hanno giocato dall'inizio ieri sera hanno fatto un lavoro defaticante mentre gli altri si sono cimentati in un lavoro sul possesso palla e in una partitella finale. È il momento di stare tutti uniti e non buttare il cappello per aria, siamo d'accordo con il presidente Russo quando, dopo la partita, ha spiegato che non voleva vedere disfattismo nell'ambiente e che in fin dei conti mancano ancora 35 partite alla fine del campionato.

La cosa importante è riuscire a capire gli errori e, onestamente, fare prestazioni diverse rispetto a ieri sera, cercando soprattutto di limitare il più possibile la pericolosità degli avversari, perché prendere 8 gol in 3 partite è un dato allarmante. La Lucchese dovrà abituarsi in fretta al campionato di Serie C, soprattutto a livello mentale perché non crediamo che il sistema tattico sia il maggior problema. È vero, la squadra forse deve stare più corta se vuole fare pressing alto, ma deve avere soprattutto un atteggiamento diverso e non si deve abbattere se prende un gol. Siamo sicuri che Russo, Deoma e Monaco riusciranno a toccare le corde giuste per far rendere al meglio la squadra già a partire dalla sfida contro la Pro Vercelli. È ancora presto per parlare di formazione perché ci sono ancora 2 allenamenti e bisognerà vedere come stanno tutti gli elementi della rosa.