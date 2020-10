Porta Elisa News



Segnali positivi da Vercelli, ma a questa Lucchese manca fisicità

lunedì, 12 ottobre 2020, 17:47

di diego checchi

Non drammatizzare ma vedere quello che non ha funzionato e far proprio quello che invece ha funzionato. Da domani la Lucchese inizierà a preparare la sfida con il Como, una squadra che sulla carta è una delle candidate quanto meno alla zona play off ma che viene da una brutta sconfitta nel derby contro il Lecco e quindi che avrà tanta voglia di riscatto. Ma che cosa deve fare Monaco per iniziare a far punti? Continuare su questa strada, insistere nel far crescere i giovani e capire dove bisogna migliorare e quali errori sono stati fatti e che non dovranno più essere ripetuti. E' vero, la squadra ieri contro la Pro Vercelli, nonostante la sconfitta per 2-1, ha dato segnali di miglioramento e avrebbe potuto anche pareggiare la partita e non subire il 2-0. Il gol di Signori ha dato la sveglia ma ormai era il novantesimo.

Una cosa va detta: a questa squadra manca fisicità soprattutto a centrocampo. Questo è il dato più lampante che possiamo affermare. Con tutto il rispetto per i centrocampisti in rosa, manca proprio un giocatore di livello muscolare che possa fare da diga alla difesa. Kosovan, Meucci e Fazzi se prendiamo la partita di ieri, sono giocatori tecnicamente validi ma poco inclini alla fase difensiva. Il solo Meucci è un pò più incontrista degli altri due. Insomma sì questa squadra anche quando in campo c'è Cruciani non ha un mediano di rottura che possa andare anche alla caccia della seconda palla e possa anche qualche volta dare, bonariamente, una scarpata per interrompere il gioco.

Riguardo al modulo e cioè il 3-5-2 o 5-3-2 in fase di non possesso, bisogna dire che adesso come adesso forse è quello più adatto alle esigenze della Lucchese, perchè prima di tutto bisogna non prenderle e poi andare a fare gol. Siamo d'accordo con il diesse Deoma quando dice che sta vedendo lo stesso film delle prime giornate dello scorso anno con un unica differenza, la categoria ed il fatto che quella della Lucchese era una rosa che piano piano sarebbe venuta fuori avendo sofferto più del dovuto per una partenza di preparazione in ritardo rispetto a tutte le altre squadre, cosa che quest'anno non è accaduta. Adesso lo staff deve esser bravo a far calare il più presto possibile i giovani nella nuova categoria e bisogna anche essere sinceri: la Lucchese adesso come adesso deve porsi solo un obbiettivo.

Pensare a salvarsi e poi semmai dopo aver raggiunto questo traguardo nelle partite restanti, pensare a divertirsi, perchè parliamoci chiaro, il campionato è difficile e livellato verso l'alto. Il mercato degli svincolati: Non sappiamo se Deoma, Russo, Santoro e Vichi hanno il nostro stesso pensiero ma a nostro avviso manca qualcosa a centrocampo e su questo ci siamo già espressi in precedenza. Ecco perchè non resta che attingere a mercato degli svincolati. Fare dei nomi adesso sarebbe ingeneroso e ingiusto ma chissà che nei prossimi giorni non ci possa essere qualche sorpresa. C'è chi parla di un centrocampista under ben strutturato, ma al momento sono solo indiscrezioni. Certo è che sulla linea mediana crediamo che ci sia bisogno di intervenire.