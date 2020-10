Un rossonero positivo al Coronavirus: rinviata Lucchese-Como

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 18 ottobre 2020, 15:51

Dopo la notizia della positività di un giocatore rossonero e il rinvio della gara prevista per oggi, ecco la comunicazione ufficiale della Lega Pro che ha fissato la gara per domani, lunedì, alle ore 17,30. Il direttore generale Santoro: "Stiamo predisponendo le operazioni per un nuovo ciclo di tamponi".

sabato, 17 ottobre 2020, 16:29

La Lucchese impegnata al Porta Elisa contro il Como cerca i primi tre punti stagionali dopo tre sconfitte consecutive. Mister Monaco, che recupera Convitto, è intenzionato a confermare il 3-5-2. La probabile formazione con Bitep favorito su Moreo

sabato, 17 ottobre 2020, 15:45

Il trainer alla vigilia del match contro il Como sprona i suoi: "Dobbiamo fare una grandissima prestazione, cercando di crescere come stiamo facendo domenica dopo domenica, cercando di fare un risultato positivo che accresca l'autostima di questi ragazzi"

venerdì, 16 ottobre 2020, 20:24

Monaco sembra orientato a confermate il 3-5-2 visto a Vercelli ma a lanciare dal primo minuto la coppia Bianchi-Bitep in attacco, mentre in difesa sono in tanti a contendersi i posti, compreso il rientrante Papini