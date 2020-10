Porta Elisa News



Urgono punti

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:30

di diego checchi

Invertire la rotta e iniziare a fare punti. È questo l’obiettivo, o meglio, l’obbligo che deve avere la Lucchese nella trasferta di Busto Arsizio contro la Pro Patria. Un’altra sconfitta potrebbe essere veramente deleteria per tutto l’ambiente. La squadra ha bisogno di fiducia e soltanto con un risultato positivo può scoccare la scintilla per svoltare la stagione. Mettersi alle spalle quattro sconfitte vorrebbe dire aprire un percorso nuovo e dare ancora più forza al lavoro meticoloso che sta facendo mister Monaco. È vero, qualche errore l’avrà fatto pure lui, ma dal punto di vista dell’abnegazione e dell’attaccamento della maglia non si può dire assolutamente niente al mister di Ascoli che ha vinto un campionato con la Lucchese, è stato per dieci stagioni un calciatore rossonero e capitano della squadra dei grandi successi. Per la gara di domani si va verso la conferma del modulo 3-5-2, magari con qualche interprete diverso.

Caccetta non sarà convocato. Il centrocampista deve trovare ancora il massimo della condizione fisica. In porta ci sarà Coletta mentre nella difesa a tre potremo vedere Papini a destra, De Vito centrale e Benassi a sinistra. A centrocampo rientrerà sicuramente Cruciani davanti alla difesa con Meucci mezzala destra e Lionetti mezzala sinistra, perché verrà concesso un turno di riposo a Kosovan dopo l’opaca prestazione contro il Como. Sugli esterni ci saranno Nannelli a destra e Adamoli a sinistra mentre in attacco potremo vedere la coppia Moreo-Scalzi oppure Moreo-Bitep. Ovviamente non ci sarà Bianchi. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (3-5-2): 1 Coletta, 5 Papini, 28 De Vito, 20 Benassi, 7 Nannelli, 23 Meucci, 4 Cruciani, 10 Lionetti, 26 Adamoli, 27 Scalzi, 29 Moreo. A disposizione: 12 Biggeri, 17 Bartolomei, 15 Solcia, 2 Panariello, 13 Cellamare, 18 Convitto, 8 Kosovan, 14 Signori, 19 Fazzi, 21 Bitep, 22 Forciniti, 25 Molinaro. Allenatore: Francesco Monaco.