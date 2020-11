Porta Elisa News



A Pistoia con l'incognita del modulo

sabato, 28 novembre 2020, 11:52

di diego checchi

3-4-3 o 3-5-2? È un po' questo il dubbio che ci porteremo dietro fino all'ultimo minuto prima della gara in trasferta di Pistoia, anche perché oggi l'allenamento sarà rigorosamente a porte chiuse allo stadio "Porta Elisa". Quello che è certo è che non ci saranno Kosovan, Cruciani e Lo Curto per problemi muscolari mentre Scalzi è in forte dubbio per una botta subita mercoledì scorso. Tornano invece a disposizione Panariello, Lionetti, Fazzi e Falivene, vedremo chi di loro sarà convocato.

Detto questo, la Lucchese si schiererà certamente con la difesa a 3 con Benassi, De Vito e Dumancic, con De Vito che ritrova la titolarità dopo aver riposato mercoledì scorso. I dubbi sono a centrocampo e in attacco, perché mister Lopez, come abbiamo detto in apertura ha di fronte due scelte. Se deciderà di giocare con il 3-4-3, allora potremo vedere Sbrissa e Caccetta insieme con Panati o Papini sulla destra e l'intoccabile Adamoli sulla sinistra e un trio d'attacco composta da Nannelli a destra, Bianchi centrale e Convitto o Molinaro a sinistra; in caso di 3-5-2, sulla mediano troveranno spazio, da destra a sinistra, Papini o Panati, Sbrissa, Meucci, Ceesay e Adamoli mentre in attacco si potrà vedere la coppia Nannelli-Bianchi.

Al di là della formazione che abbiamo cercato di spiegarvi al meglio, nell'incontro di domani contro la Pistoiese affidata a Riolfo, che proprio in settimana ha preso il posto dell'esonerato Frustalupi, la Lucchese dovrà cercare di non perdere e possibilmente di vincere per restare attaccata al treno dei play out, soprattutto per non perdere ancora autostima dopo i 5 gol subiti nel recupero infrasettimanale contro l'Albinoleffe. Insomma, ci sarà bisogno di invertire la rotta e cominciare a fare punti. Sembra una frase retorica, buona per ogni prepartita, ma per la gara di domani è quanto mai calzante, altrimenti la situazione diventerà davvero difficile.

Questa la probabile formazione, Lucchese (3-4-3): 1 Coletta, 20 Benassi, 28 De Vito, 33 Dumancic, 11 Panati, 32 Sbrissa, 30 Caccetta, 26 Adamoli, 7 Nannelli, 9 Bianchi, 18 Convitto. A disposizione: 12 Biggeri, 2 Panariello, 5 Papini, 15 Solcia, 14 Signori, 23 Meucci, 34 Ceesay, 17 Bartolomei, 25 Molinaro, 13 Cellammare, 22 Forciniti, 29 Moreo. Allenatore: Lopez.