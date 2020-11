A Pontedera con il 3-5-2 o il 4-4-2?

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 7 novembre 2020, 08:57

Il direttore generale rossonero parla del delicato momento: "In questa situazione è difficilissimo lavorare, le cose si evolvono di giorno in giorno costringendoti sempre a cambiare i programmi. Per una società che vive di programmazione è un vero disastro. A Pontedera proveremo a portar via punti importanti"

venerdì, 6 novembre 2020, 15:52

Secondo rinvio consecutivo per i rossoneri: dopo Olbia, ecco la gara interna contro l'Albinoleffe, in programma domenica al Porta Elisa, a venire ufficialmente rinviata per l'emergenza Covid e le assenze che stanno falcidiando la Lucchese. La conferma arriva direttamente dalla Lega Pro,

venerdì, 6 novembre 2020, 08:08

Situazione a dir poco complicata in casa rossonera, con mister Lopez che in questi giorni sta lavorando con i pochi giocatori che sono a disposizione e senza ancora sapere se il match contro l'Albinoeleffe potrà essere disputato.

giovedì, 5 novembre 2020, 19:02

Iniziano le guarigioni in casa rossonera: dopo gli ultimi tamponi effettuati, sono risultati negativi cinque giocatori trovati positivi nelle scorse settimane al Covid. Mister Lopez inizia a ritrovare qualche elemento in vista dei prossimi impegni di campionato, ma la rosa è ancora ridotta all'osso