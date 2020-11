Porta Elisa News



Bianchi rientra in gruppo

lunedì, 2 novembre 2020, 17:40

di diego checchi

La nota positiva di questo inizio settimana è che Flavio Bianchi è rientrato in gruppo per lavorare in pieno con i compagni. I giocatori attualmente negativi, prima di iniziare l'allenamento di questo pomeriggio, hanno svolto l'ennesimo giro di tamponi, poi si sono spostati sul campo dell'acquedotto. Ma come facciamo a capire se la Lucchese domenica prossima giocherà la gara casalinga contro l'Albinoleffe alle ore 15? E' presto detto, bisognerà aspettare sia l'esito dei tamponi effettuati oggi che arriverà presumibilmente nella giornata di domani, sia quello di domani che verrà effettuato sui giocatori attualmente positivi e che sarà svolto da un laboratorio dell'ASL toscana. Solo dopo si potrà fare la conta di quelli che saranno a disposizione di mister Lopez.

La regola parla chiaro, per ottenere lo stesso tipo di rinvio della partita così come ottenuto per la gara contro l'Olbia, la Lucchese dovrà avere a disposizione meno di tredici giocatori, la Lega da la possibilità di richiedere un solo ed unico rinvio sotto forma di bonus se i positivi sono almeno quattro e questo verrà deciso solo ed esclusivamente dalla Lucchese se e quando optare per questa soluzione. Le regole sono ferree e da li non si scappa, e le procedure dei controlli soprattutto sui positivi sono legate al lavoro meticoloso dell'ASL che in questo momento deve sostenere un impegno straordinario per soddisfare tutte le richieste, non solo quelle dei rossoneri. In pratica ne sapremo di più sul rinvio o meno della partita nella giornata di mercoledì. Andando all'allenamento di oggi mister Lopez ha lavorato su esercitazioni a pressione e possessi palla oltre a disporre la squadra in campo per alcune brevi nozioni tattiche. Per domani dovrebbe essere previsto un allenamento pomeridiano.