Covid, nuovi positivi nella Lucchese

sabato, 14 novembre 2020, 18:04

Il tecnico, alla sua prima stagionale sulla panchina rossonera e al terzo ritorno a Lucca, non è libero di fare una formazione come vorrebbe: dagli ultimi tamponi risultano 4 nuovi positivi e alcuni dubbi. La partita è stata spostata dalle ore 15 alle ore 19

venerdì, 13 novembre 2020, 11:10

La società rossonera ufficializza Winston Ceesay, centrocampista classe '00, Giovanni Sbrissa, centrocampista classe '96, e Luka Dumancic, difensore classe '98. I tre subito disponibili

giovedì, 12 novembre 2020, 17:43

Due dei tre nuovi acquisti che verranno ufficializzati nelle prossime ore dovrebbero partire titolari nella gara di Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. Scalzisi ferma durante la partitella per un fastidio alla schiena

giovedì, 12 novembre 2020, 12:25

In attesa delle nuove analisi (tutto il gruppo si sottoporrà come di consueto a un nuovo tampone a 48 ore dal match di Sesto San Giovanni) sono una quindicina i rossoneri a disposizione dell'allenatore che dunque non ha un granché di scelta a disposizione, ma che può far conto su...