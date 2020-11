Porta Elisa News



Deoma: "I ragazzi hanno messo il cuore"

domenica, 15 novembre 2020, 21:03

Daniele Deoma ha finalmente visto la squadra che vuole, quella che può anche perdere ma che dà tutto: "Contento di quello che ho visto, perché per quanto mi riguarda si può anche per perdere 5-0 ma si deve dare tutto e oggi ho visto dare tutto a questi ragazzi, dopo quello che ci è capitato anche nelle ultime ore. E' una grandissima soddisfazione, i ragazzi hanno onorato la prestazione e la maglia mettendoci il cuore".

"Sono contento per l'approccio dimostrato contro una squadra di grande spessore e in forma, è un elemento che non va dimenticato, perché davanti avevamo una squadra che sta macinando punti. Il pari è giusto, Coletta è stato super, noi abbiamo avuto un paio di ripartenze che potevamo sfruttare meglio, ma va bene così. Ripeto: è un punto importantissimo, abbiamo avuto problemi che tutti immaginate sino a poco prima della gara con nuovi tamponi da effettuare e il morale di molti ragazzi era a terra, ma hanno dato tutto".