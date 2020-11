Porta Elisa News



I rossoneri attesi da un vero e proprio "tour de force"

venerdì, 6 novembre 2020, 08:08

di diego checchi

Situazione a dir poco complicata in casa rossonera, con mister Lopez che in questi giorni sta lavorando con i pochi giocatori che sono a disposizione e senza ancora sapere se il match contro l'Albinoeleffe potrà essere disputato. Quello che è certo è che dopo l'eventuale gara di domenica, ci sarà un tour de force, che avrà inizio con la sfida di Pontedera di mercoledì prossimo per proseguire con la trasferta di Sesto San Giovanni e poi, dopo tre giorni, un'altra trasferta molto impegnativa ad Olbia.

Tre partite in cui la Lucchese dovrà per forza fare punti per togliersi dall'ultimo posto in classifica. In seguito, arriverà a Lucca la Giana Erminio e poi, il mercoledì successivo potrebbe esserci l'eventuale recupero della gara di domenica con l'Albinoleffe. Sarà fondamentale la gestione delle forze e che tutti i ragazzi possano recuperare nel migliore dei modi per mettersi alle spalle questo periodo negativo. Staremo a vedere quello che succederà e se la Lucchese potrà scendere o meno in campo domenica. Ricordiamo che il regolamento parla chiaro: ci vorranno 12 giocatori disponibili più un portiere per far sì che la partita non venga rinviata d'ufficio. La Lucchese potrebbe comunque chiedere il rinvio e giocarsi il bonus, sempre che ci siano almeno 4 positivi al Covid.