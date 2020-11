Porta Elisa News



Le pagelle di Olbia-Lucchese

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:06

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara contro l'Olbia.

Coletta 7,5 – decisivo in più di una circostanza, prima su Gagliano e poi su La Rosa. Sicuramente il migliore in campo.

Benassi 6,5 – se la cava con l'esperienza e non sbaglia un intervento.

De Vito 6,5 – fa la sua partita senza mai andare in difficoltà.

Dumancic 7 – acquisto azzeccatissimo, cattivo al punto giusto nei contrasti aerei che nelle chiusure con la palla a terra. Bravo.

Panati 6 – tanto impegno, ma deve essere più incisivo in fase offensiva.

Sbrissa 6 – si vedeva che era stanco, non è stato brillante come nella prima partita, tant'è vero che all'inizio della ripresa viene sostituito.

Caccetta 5,5 – è andato un po' in difficoltà sul piano della dinamicità e del palleggio, in fin dei conti non era più abitutato, così come Sbrissa, a giocare 2 partite in 3 giorni.

Kosovan 7 – non poteva essere quello visto nelle prime partite, ora si sta dimostrando un giocatore molto importante per la squadra. Fa bene le due fasi ed è anche cattivo quando bisogna esserlo.

Adamoli 7 – questo è un giovane di grande prospettiva, ha una gran corsa e un sinistro importante, c'è mancato poco che facesse anche gol.

Nannelli 5,5 – si è dato da fare ma nella posizione di seconda punta dietro a Bianchi non si esprime al meglio.

Bianchi 6 – mezzo punto in meno per l'occasione sprecata a inizio ripresa quando ha calciato fuori di poco con il destra, lui deve trasformare in gol certe occasioni. Per il resto, svaria su tutto il fronte d'attacco e mette in difficoltà i difensori dell'Olbia.

Cessay 6 – un giocatore che può fare molto comodo alla squadra di Lopez perché è forte fisicamente ed è intraprendete, deve essere un po' meno frenetico nei passaggi.

Signori 6 – non era facile entrare in una partita così importante. Ha occupato il ruolo di play maker basso, qualche errore di inesperienza ma anche qualche buona cosa. Lopez crede molto in lui e a nostro avviso fa bene.

Papini 6 – aveva un compito ben preciso e lo ha portato a termine molto bene, contrastando Cadili e Ragatzu al meglio. Non giocava da parecchio tempo e se l'è cavata bene.



Molinaro sv.