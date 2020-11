Porta Elisa News



Lopez: "Vedo segnali positivi, ma contro la Giana sarà molto dura"

sabato, 21 novembre 2020, 13:46

Il tecnico Giovanni Lopez diffida della Giana Erminio ma fa capire che i suoi ragazzi sono pronti per questa sfida. Due risultati utili consecutivi, porta inviolata per la prima volta, i segnali positivi ci sono: "I segnali positivi ci sono. Abbiamo giocato due gare in trasferta e abbiamo fatto molto bene, potevamo anche vincere e purtroppo non ci siamo riusciti ma speriamo che la cosa sia rimandata solo a domani anche se troviamo una squadra secondo me molto forte fisicamente che non sta attraversando un buon momento. Però è una squadra con giocatori che stanno giocando da tanto tempo insieme per cui sarà una squadra difficile da battere."

La Giana Erminio è una squadra di categoria e a corto di risultati quindi lei si aspetta una gara molto dura da ogni punto di vista?

"Molto dura. Siamo pronti, siamo preparati, ci siamo allenati per questo, ci siamo allenati poco perchè abbiamo fatto un turno infrasettimanale e purtroppo ne dobbiamo fare altri ma questa è la nostra professione, la nostra vita, questo è il nostro momento e lo affrontiamo nel migliore dei modi."

Per quanto riguarda il capitolo formazione ha già le idee chiare sull'undici di partenza?

"Che ho le idee chiare, abbastanza. Sono aiutato dal fatto che tanti giocatori vengono dal periodo Covid per cui la loro condizione non è ottimale. Appunto già cercherò di metterli dentro anche se non partono dall'inizio a gara inoltrata."