Porta Elisa News



Lopez soddisfatto: "Una grande partita"

domenica, 15 novembre 2020, 12:56

Giovanni Lopez era al rientro sulla panchina rossonera, l'ultima volta era stato nella stagione 2017-2018, un rientro tutt'altro che facile, in una situazione di vera e propria emergenza: "Abbiamo dato vita a una grande partita, anche considerando i problemi legati al Covid e alla forma fisica, purtroppo siamo costretti a buttare in campo anche giocatori appena rientrati dalla malattia, toccherà anche a altri in futuro, in questi giorni ho dovuto sostenere alcuni allenamenti con otto giocatori".

"La squadra ha fatto quello che avevamo preparato in settimana, poi siamo calati per la condizione fisica. La Pro Sesto è una squadra che primeggerà sino alla fine, bene non dimenticarlo: certo se avessimo avuto l'organico al compelto forse ce la saremmo giocata sino in fondo e avremmo portato il risultato pieno a casa, ma va bee così anche se dobbiamo migliorare la condizione. Per Olbia se recupereremo qualcuno? impossibile dirlo".