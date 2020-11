Porta Elisa News



Lucchese, l'attacco dov'è?

lunedì, 23 novembre 2020, 12:50

di diego checchi

Subito in campo per sbollire la rabbia e preparare la partita contro l’Albinoleffe di mercoledì alle ore 15. È stato quello che ha voluto mister Lopez. L’arrabbiatura per la sconfitta di ieri è ancora forte, ma ormai è giusto voltare pagina perché c’è subito una partita dove la Lucchese potrà cercare di vincere e tirarsi su il morale. Il campionato è ancora lungo ma perdere altri punti potrebbe essere davvero deleterio. Guardando la partita di ieri c’è parsa come sempre una squadra solida in difesa e a centrocampo che ha messo appunto tutto quello che vuole il proprio allenatore. È chiaro che qualcosa di più in avanti deve esser fatto, soprattutto nella costruzione delle occasioni da gol.

D’altro canto non si può pensare che il tecnico romano riesca a modificare tutto sin da subito. Intanto ha messo mano alla difesa e al centrocampo, due reparti che prima facevano acqua da tutte le parti. Adesso, dovrà lavorare sul reparto offensivo e magari decidere se cambiare qualcosa in avanti. Per esempio abbiamo visto un Molinaro in grande spolvero durante l’allenamento. I punti sono pochi, ma guai a buttare il cappello per aria e deprimersi, perché ci sono tutte le possibilità per recuperare. Molto del futuro della Lucchese passerà dalla sfida interna contro l’Albinoleffe e il derby esterno a Pistoia. Due gare che non di dovranno assolutamente sbagliare, sperando di avere arbitri un po’ meno protagonisti di quello di ieri, che, sicuramente ha danneggiato l’andamento della gara.