Olbia-Lucchese sarà recuperata il 18 novembre

lunedì, 2 novembre 2020, 17:40

Il centravanti torna a allenarsi con il gruppo: mister Lopez ha lavorato su esercitazioni a pressione e possessi palla oltre a disporre la squadra in campo per alcune brevi nozioni tattiche. Per domani dovrebbe essere previsto un allenamento pomeridiano

domenica, 1 novembre 2020, 09:33

Portate a termine, anche se non ancora ufficializzate, le trattative per il difensore croato Luka Dumancic e per i centrocampisti Giovanni Sbrissa e Winston Ceesay: tutti e tre si stanno già allenando agli ordini di Lopez ed è certo che nei prossimi giorni verranno messi sotto contratto

sabato, 31 ottobre 2020, 19:28

Rinviata a data da destinarsi la gara in programma per domenica prossima alle ore 15 allo stadio Nespoli tra Olbia e Lucchese. La Lega Pro ha certificato l'impossibilità per i rossoneri di disputare la gara: oggi quattro nuovi positivi tra i giocatori oltre a alcuni membri dello staff

venerdì, 30 ottobre 2020, 18:43

Allenamento intenso per la truppa rossonera, sotto la guida attenta del nuovo tecnico rossonero. Possesso palla ed esercitazioni a pressione, è stato questo il menù della squadra rossonera o meglio dei giocatori ancora rimasti negativi della rosa rossonera: sempre più vicini Sbrissa e Ceesay