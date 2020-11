Olbia-Lucchese: 0-0 a fine primo tempo

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 17 novembre 2020, 19:45

Quello del Bruno Nespoli è un vero e proprio scontro diretto con la squadra di mister Canzi che è a quota sette punti. Formazione con parecchi dubbi e sempre condizionata dall'ultimo esito dei tamponi: la speranza di tutto lo staff rossonero è di recuperare qualcuno che non c'era domenica scorsa

martedì, 17 novembre 2020, 14:41

Il tecnico parla alla vigilia della gara di recupero in Sardegna: "cerchiamo di proseguire il buon lavoro fatto domenica e di non farci scappare l'Olbia. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita, contiamo di recuperare qualche positivo al Covid anche per dare il cambio a chi ha giocato domenica"

domenica, 15 novembre 2020, 21:56

Coletta in versione superman, eroico De Vito, appena rimessosi e subito impiegato per necessità, bene Kosovan, Caccetta e Sbrissa che danno sostanza al centrocampo rossonero, Nannelli si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: le pagelle di Gazzetta

domenica, 15 novembre 2020, 21:03

Il direttore sportivo ha finalmente visto la squadra che vuole, quella che può anche perdere ma che dà tutto: "Contento di quello che ho visto, perché per quanto mi riguarda si può anche per perdere 5-0 ma si deve dare tutto e oggi ho visto dare tutto a questi ragazzi.