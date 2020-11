Pro Sesto-Lucchese: 1-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 15 novembre 2020, 21:02

Il direttore generale rossonero: "Ho visto una squadra determinata e encomiabile sotto il profilo dell'impegno, un plauso ovviamente anche all'allenatore. E' un punto importantissimo, siamo vivi e lotteremo sino alla fine. Un plauso davvero sentito allo staff sanitario e al dottor Tambellini: stanno facendo un lavoro straordinario"

sabato, 14 novembre 2020, 18:04

Il tecnico, alla sua prima stagionale sulla panchina rossonera e al terzo ritorno a Lucca, non è libero di fare una formazione come vorrebbe: dagli ultimi tamponi risultano 4 nuovi positivi e alcuni dubbi. La partita è stata spostata dalle ore 15 alle ore 19

sabato, 14 novembre 2020, 15:05

Ancora positivi al Coronavirus nella Lucchese: ritardata la partenza della squadra per Sesto San Giovanni in attesa di un nuovo ciclo di tamponi. Lopez ha comunque, allo stato attuale, un numero di giocatori sufficiente per disputare la gara, almeno sino alle controanalisi di stasera

venerdì, 13 novembre 2020, 11:10

La società rossonera ufficializza Winston Ceesay, centrocampista classe '00, Giovanni Sbrissa, centrocampista classe '96, e Luka Dumancic, difensore classe '98. I tre subito disponibili