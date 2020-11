Ufficiale: ecco i tre nuovi acquisti della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 12 novembre 2020, 17:43

Due dei tre nuovi acquisti che verranno ufficializzati nelle prossime ore dovrebbero partire titolari nella gara di Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. Scalzisi ferma durante la partitella per un fastidio alla schiena

giovedì, 12 novembre 2020, 12:25

In attesa delle nuove analisi (tutto il gruppo si sottoporrà come di consueto a un nuovo tampone a 48 ore dal match di Sesto San Giovanni) sono una quindicina i rossoneri a disposizione dell'allenatore che dunque non ha un granché di scelta a disposizione, ma che può far conto su...

martedì, 10 novembre 2020, 18:58

Proseguono gli allenamenti mentre si riaggrega anche Molinaro che si era fermato per un affaticamento muscolare. Il tecico ha lavorato sulla resistenza alla forza alla ricerca nella fase di non possesso palla di una squadra sempre sotto la linea del pallone ed in fase di possesso palla invece alla ricerca...

lunedì, 9 novembre 2020, 18:12

Lopez mette sotto pressione i suoi nell'allenamento dell'Acquedotto, mentre dopo l'ennesimo rinvio di Pontedera, la Lucchese rischia di giocare dieci partite in poco più di un mese da qui alla sosta natalizia