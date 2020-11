Porta Elisa News



Ufficiale: Lucchese-Albinoleffe rinviata

venerdì, 6 novembre 2020, 15:52

Secondo rinvio consecutivo per i rossoneri: dopo Olbia, ecco la gara interna contro l'Albinoleffe, in programma domenica al Porta Elisa, a venire ufficialmente rinviata per l'emergenza Covid e le assenze che stanno falcidiando la Lucchese. La conferma arriva direttamente dalla Lega Pro che ha emesso un comunicato ufficiale nel quale si rinvia il match a data da destinarsi. La Lucchese ha ufficialmente richiesto di giocarsi il bonus (ne aveva uno solo in tutto il campionato) e dunque sarà costretta a giocare a Pontedera mercoledì prossimo a meno che il numero dei contagiati non torni a essere talmente elevato da non avere nemmeno 13 giocatori disponibili.

"Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Lucchese ai sensi del punto 4 delle“DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020 – vi si legge – la Lega dispone che la gara Lucchese-Albinoleffe, in programma domenica 8 novembre 2020, Stadio “Porta Elisa”,Lucca, venga rinviata a data da destinarsi".