Le pagelle di Pontedera-Lucchese

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:06

di diego checchi

Queste le pagelle dei rossoneri dopo la prima vittoria in campionato.

Coletta 8 Monumentale con quattro parate superlative.

Papini 6,5 Ha fatto la sua gara e fra il primo ed il secondo tempo è uscito per infortunio. Non ha sbagliato nessun intevento.

De Vito 6 Nel ruolo di centrale difensivo fa il suo e mette al servizio della squadra tutta l'esperienza.

Dumancic 6 Qualche sbavatura ad inizio gara poi si riscatta soprattutto nel gioco aereo.

Panati 6,5 Viene impiegato da quinto di destra e non sfigura tenendo palla cercando di saltare l' avversario. Suo il cross che ha propriziato l'autorete di Risaliti.

Meucci 6,5 Lotta come sempre in mezzo al campo e non si tira mai indietro.

Caccetta 6 Più bravo nel primo tempo in fase di interdizione che di costruzione. Nella ripresa cala fisicamente e viene sostituito.

Sbrissa 6,5 Da molto a centrocampo in entrambe le fasi. Prova anche il tiro.

Adamoli 6,5 E' uno dei più positivi con tante scorribande sulla sinnostra.

Nannelli 6,5 Cerca di fare da raccordo fra centrocampo e attacco e ci riesce bene.

Bianchi 6,5 Ha impegnato Sarri in una conclusione che ha fatto gridare al gol.

Solcia 6 Entra all'inizio della ripresa e non era facile calarsi nella partita.

Ceesay 6 Lotta in mezzo al campo.

Molinaro sv