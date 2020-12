Porta Elisa News



Livorno, forse la luce in fondo al tunnel

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:31

di diego checchi

La situazione del Livorno è quanto mai ingarbugliata. In casa labronica non si può stare ancora tranquilli: è notizia di queste ore che la Pro Vercelli ha fatto ricorso sull’omologazione del risultato (0 – 2 per il Livorno) per il mancato cambiamento della fideiussione a copertura di alcuni calciatori che avrebbero giocato in quella partita. Al di là di questo, fino a due giorni fa il Livorno ha rischiato di essere escluso dal campionato, ma il patron Aldo Spinelli in persona ha saldato tutti gli emolumenti con i calciatori e con la Lega pari a sei/sette centomila euro. Bisognerà capire quale sarà il futuro e soprattutto i quadri societari visto che la situazione è nebulosa.

Quel che è certo è che il gruppo Carrano è stato sfiduciato e che Mariani e Agostinelli non ci sono più. A proposito di Mariani, è lo stesso che avrebbe voluto rilevare la Lucchese dopo il fallimento di Moriconi. Per quanto riguarda la squadra, dobbiamo dire che sotto l’aspetto tecnico non si può dire niente a questi giocatori perché l’impegno e l’abnegazione da parte dei ragazzi di Dal Canto sono stati sempre il loro cavallo di battaglia. È chiaro che la vittoria di Vercelli ha dato grande euforia allo spogliatoio ma adesso ci vorranno altri risultati positivi perché è in arrivo una penalizzazione piuttosto corposa (si parla di 10/ 12 punti).

Il Livorno di Dal Canto si dovrebbe schierare con il 4-3-3 e l’unica novità rispetto alla gara di Vercelli potrebbe essere l’utilizzo di Gemignani, ragazzo che abita nei pressi della nostra città. L’altra storia da raccontare è quella di Hamza Haoudi, centrocampista di nazionalità marocchina che vive a Lucca e che due stagioni fa giocava in Eccellenza nel Vorno dove riuscì a segnare 4 reti. Lui ha fatto tutto il settore giovanile nel Livorno e ora Dal Canto lo ha valorizzato. Questo ragazzo del 2001 è una delle più piacevoli sorprese della squadra amaranto. Questa la probabile formazioni.

LIVORNO (4-3-3): 22 Stancampiano, 15 Parisi, 4 Di Gennaro, 3 Deverlan, 17 Porcino, 30 Gemignani, 23 Agazzi, 16 Haoudi, 7 Marsura, 9 Braken, 11 Murilo. A disposizione: 31 Matysiak, 20 Maiorino, 2 Marie-Sainte, 19 Mazzeo, 14 Morelli, 8 Pecchia, 21 Bussaglia, 13 Piccoli, 29 Fremura. Allenatore: Dal Canto.