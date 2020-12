Porta Elisa News



Lopez: "E' una squadra che con tutti i suoi limiti e le sue lacune non mi ha mai deluso"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 18:09

Mister Lopez si vuole godere il momento ed è soddisfatto perchè lui ci ha sempre creduto: "Questi ragazzi nonostante avessimo perso tre gare consecutive non hanno mi hanno mai tradito dal punto di vista morale. Devo dire che la squadra mi è sempre piaciuta all'infuori che i primi 50 minuti con l'Albinoleffe. Oggi abbiamo trovato un gol su un infortunio dell'avversario e abbiamo portato la gara fino in fondo. Da quando ci sono io i ragazzi hanno fatto sempre il loro lavoro."

La Lucchese oggi ha vinto anche se non è stata bellissima da vedere dal punto di vista del gioco.

"Oggi siamo stati essenziali. Abbiamo creato 4/5 palle gol nonostante 5 assenze per infortunio e la sostituzione forzata di Papini al termine del primo tempo per un guaio muscolare che valuteremo domani. Avrei dovuto togliere anche Dumancic e Adamoli che non erano al meglio ma hanno retto fino alla fine."

Domenica c'è di nuovo da scendere in campo e contro un avversario importante come l'Alessandria...

"Adesso ci godiamo il momento e penseremo da domani alla gara di domenica."

Tornando alla gara di oggi, nella vittoria ci ha sempre creduto.

"Ci ho sempre creduto perchè vedo la squadra lavorare. Vedo una squadra che con tutti i suoi limiti e le sue lacune non mi ha mai deluso ed è sempre stata bene in campo".

Finalmente questo era l'ultimo turno infrasettimanale di questo infinito tour de force.

"Si è meglio così. Ma prima di tirare il fiato c'è da affrontare l'Alessandria domenica. Poi avremo la settimana tipo e potremo lavorare con maggior tranquillità e tempi di recupero. Vorrei ricordare che questa rosa ha avuto 21 positivi al covid e tanti infortunati."