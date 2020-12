Porta Elisa News



Lopez: "Restiamo compatti, sereni e continuiamo a credere nel nostro lavoro"

domenica, 6 dicembre 2020, 17:58

Mister Lopez, nonostante la sconfitta, è soddisfatto per quello che ha visto in campo: "E' stata una gara ben preparata e giocata attentamente dai ragazzi, che hanno tenuto bene il campo per tutto il primo tempo. Abbiamo dovuto rinunciare a Papini, infortunatosi nel riscaldamento, ben sostituito da Bartolomei che però non aveva 90 minuti nelle gambe".

Cosa è successo nel secondo tempo?

"Nella ripresa l'Alessandria ha dimostrato la sua qualità superiore ed ha segnato per due volte, congelando di fatto il risultato. La stanchezza dei nostri e la compattezza dei piemontesi ci ha impedito di reagire dopo i gol subiti, ma sono soddisfatto dell'impegno e dello spirito battagliero mostrato dai ragazzi".

Domenica prossima ci sarà un vero e proprio scontro diretto contro il Piacenza, che settimana si aspetta?

"Quella che viene sarà una settimana importante: domenica arriva qui a Lucca una diretta concorrente per la salvezza e non dobbiamo sbagliare la partita. Tra le note positive voglio menzionare l'ingresso in campo di Cellamare, un giovanissimo che, come tutto il resto del gruppo, si allena con passione e grande impegno ogni giorno. Restiamo compatti, sereni e continuiamo a credere nel nostro lavoro".