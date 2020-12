Porta Elisa News



Lopez: "Ci teniamo a chiudere l'anno con un risultato positivo"

martedì, 22 dicembre 2020, 18:07

Mister Lopez attraverso l'ufficio stampa dei rossoneri presenta la partita contro la Carrarese e sottolinea: "Pochi giorni per preparare una partita importante, contro una delle squadre più attrezzate del campionato, ma nel gruppo vedo buon entusiasmo e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. Le ultime prestazioni sono state vere iniezioni di fiducia per un gruppo che, tra mille difficoltà, lavora ogni giorno con grande intensità".

Che cosa ci può dire della Carrarese, del suo mister Silvio Baldini e di come la Lucchese proverà a fermarla?

"La Carrarese è una squadra costruita per vincere e non lo hanno mai nascosto: la rosa è composta da giocatori esperti che ben conoscono la categoria e che possono fare la differenza in ogni momento della gara e mister Baldini, che stimo molto, è uno dei più preparati. Proveremo ad arginare le loro offensive, cercando di sfruttare le occasioni che sapremo creare e che ci concederanno".

Rispetto alla gara contro il Livorno, ci dovremo aspettare tante o poche novità nell'undici iniziale?

"Ovviamente le buone prove delle ultime gare ci faranno propendere per cambiare poco nella formazione iniziale. La squalifica di Kosovan ci impone un cambio a centrocampo, per il resto vedo tanti ragazzi impegnarsi e sacrificarsi per la causa ogni giorno e so che ognuno di loro sarà pronto a dar battaglia quando verrà chiamato in causa. Ci teniamo a chiudere l'anno con un buon risultato per poi ripartire di slancio negli impegni di gennaio".