Lopez: "Siamo consci dell'importanza della gara"

sabato, 12 dicembre 2020, 14:11

La partita contro il Piacenza è un crocevia fondamentale per il futuro perché occorre arrivare alla sosta facendo dei punti e di questo ne sono consapevoli sia Lopez che la squadra. La probabile formazione: De Vito sostituirà Benassi in difesa, Convitto dovrebbe affiancare Bianchi in avanti

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:00

Il tecnico intervenuto alla trasmissione Curva Ovest: "Mercato? Non voglio fare nomi né ruoli perché sarebbe irrispettoso per i ragazzi presenti in rosa. Posso dire che ho già detto alla società quello che manca e in quali ruoli dovremmo intervenire, facendo anche dei nomi.

venerdì, 11 dicembre 2020, 11:56

Il valore del Piacenza è sotto gli occhi di tutti perché pur essendo una squadra giovane e con giocatori venuti quasi interamente dalla Serie D (il più esperto è sicuramente l’attaccante Piergiuseppe Maritato, ex Lucchese proprio quando c’era Lopez nella prima esperienza) si sta togliendo davvero delle soddisfazioni

giovedì, 10 dicembre 2020, 18:26

Buone notizie da Kosovan che sta accelerando i ritmi e se non ce la farà per la partita contro il Piacenza, sarà in campo certamente a Livorno. Il guaio muscolare sembra ormai alle spalle. Passi in avanti per Cruciani, ancora out invece Moreo e Lo Curto ma anche per loro...