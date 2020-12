Lucchese-Carrarese: 0-1 al 14' st Bianchi sfiora il pari

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 22 dicembre 2020, 18:07

L'allenatore parla alla vigilia del derby con la Carrarese: "E' una delle squadre più attrezzate del campionato, ma nel gruppo vedo buon entusiasmo e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. Le ultime prestazioni sono state vere iniezioni di fiducia per un gruppo che lavora ogni giorno con grande...

martedì, 22 dicembre 2020, 15:30

Nemmeno il tempo di respirare e la Lucchese dovrà giocarsela domani alle 17.30 nell'ultima gara dell'anno contro la Carrarese in un altro derby. Quella contro i marmiferi di Silvio Baldini sarà una sfida contro una delle compagini più forti del girone. La probabile formazione

domenica, 20 dicembre 2020, 18:25

Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ma rammaricato per alcune scelte arbitrali: "Nel primo tempo ci siamo imposti, mettendo sotto una compagine molto ben attrezzata come il Livorno. Abbiamo pagato 15 minuti di scarsa lucidità ad inizio ripresa.

domenica, 20 dicembre 2020, 17:54

Il direttore generale rossonero sul derby: "Alla fine, per come è andata, siamo venuti via con un po' di amaro in bocca, ma sono il solito ottimista e quindi voglio veder il lato positivo: ho visto un bel gruppo guidato in maniera esemplare, tutte cose che mi lasciano buone sensazioni.