Mercato, praticamente fatta per Marcheggiani

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:55

di diego checchi

La trattativa per portare a Lucca Francesco Marcheggiani è in dirittura di arrivo o meglio diciamo praticamente fatta. L'attaccante umbro sarà a meno di grosse sorprese, il primo acquisto dei rossoneri che verrà ufficializzato all'apertura del mercato lunedì 4 gennaio. Andando alla squadra si è ritrovata dopo 4 giorni di riposo agli ordini di mister Lopez sul campo dell'acquedotto. Diversi però erano gli assenti giustificati considerando che in molti, vista la distanza da casa, rientreranno direttamente il prossimo 2 gennaio. Tutto il gruppo sarà a disposizione di Lopez domenica 3 ed è da lì che scatterà la preparazione anti Lecco.

Otto giorni per ritrovarsi tutti insieme e preparare il ritorno in campo contro una delle squadre più ambiziose del campionato. A Lecco ci potrebbe essere anche qualche altra faccia nuova oltre a quella di Marcheggiani perché la società sta cercando un difensore, un centrocampista ed un altro attaccante. Per le uscite non c'è ancora niente di sicuro anche se Fazzi verrà ceduto in prestito in Serie D per giocare con continuità. A proposito, in gruppo è rientrato anche Moreo, anche lui sul piede di partenza. L'attaccante con ogni probabilità rientrerà a Cosenza con il quale ha un contratto fino a giugno 2022 per essere girato di nuovo in prestito. Il programma della settimana prevede per domani un doppio allenamento così come per il giorno successivo mentre il 31 i ragazzi agli ordini di Lopez lavoreranno solo al mattino per poi ritrovarsi come già detto tutti insieme domenica 3.