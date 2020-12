Porta Elisa News



Mercato, prende quota l'ipotesi del clamoroso ritorno di Bruccini

martedì, 29 dicembre 2020, 12:47

di diego checchi

Una trattativa vhe avrebbe del clamoroso: non è utopia se diciamo che Mirko Bruccini, classe 1986, nel mercato di gennaio ritornerà a vestire la maglia della Lucchese. La trattativa non è chiusa, tutt’altro, ma di certo c’è il pensiero da parte dei dirigenti rossoneri per il centrocampista di La Spezia. Deoma e Russo hanno avuto Bruccini agli arbori della carriera quando il mediano accettò la proposta del Castelnuovo in C2 arrivando in prestito proprio dallo Spezia. Con il ds ha mantenuto un rapporto di stima e amicizia. Poi c’è Lopez, colui che lo ha allenato a Lucca per un anno e che stravede per le sue qualità fisiche e tecniche.

Ricordiamo che Bruccini realizzò il gol contro l’Albinoleffe agli ottavi di finale dei Playoff e permise alla Lucchese di andare a giocare contro il Parma in quelle due memorabili sfide. Ma qual è la situazione del giocatore? L’ex capitano del Cosenza è sicuramente in rotta con la società calabrese e con mister Occhiuzzi che in queste ultime partite lo sta facendo giocare con il contagocce preferendogli Petrucci. È chiaro che a gennaio il centrocampista si muoverà, ma sulle sue tracce, come fanno capire anche da Cosenza, c’è l’Avellino del suo ex allenatore Piero Braglia. A farci un pensierino è stata anche la Carrarese. Vi preannunciamo subito che la trattativa non sarà facile perché il giocatore non ha un ingaggio basso. Comunque la Lucchese ci proverà. La situazione è in piena evoluzione. Ci auguriamo che nei prossimi giorni questa trattativa si possa sbloccare a favore dei rossoneri. Vedremo cosa succederà. Bruccini con la Lucchese ha collezionato 35 presenze e 3 reti giocando per lo più da mezzala destra per poi essere ceduto in estate al Cosenza.