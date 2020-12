Porta Elisa News



Convitto verso una maglia da titolare

giovedì, 10 dicembre 2020, 18:26

di diego checchi

La Lucchese ha svolto un doppio allenamento e c'è una buona notizia. Papini è rientrato in gruppo ed ha lavorato con la squadra mentre Benassi è rimasto fermo a scopo precauzionale. Nel pomeriggio è stata effettuata una partitella a ranghi contrapposti sul campo dell'Acquedotto ed insieme a Bianchi in attacco potrebbe scoccare l'ora di Roberto Convitto apparso uno fra i più brillanti. A centrocampo ed in difesa ci sono diversi ballottaggi dato che Meucci potrebbe fare sia la mezzala ed in questo caso giocherebbero Ceesay o Caccetta o il play, con Sbrissa Ceesay e Panati a giocarsi gli altri due posti. In difesa quello sicuro di giocare è Dumancic come centrale di sinistra, mentre Panariello e De Vito lottano per una maglia nel ruolo di centrale con l'ex della Paganese apparso in netto miglioramento.

A destra potrebbe esserci posto per Benassi o per Solcia. Da capire la condizione di Bartolomei visto che si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Buone notizie anche da Kosovan che sta accelerando i ritmi e se non ce la farà per la partita contro il Piacenza lo rivedremo in campo certamente a Livorno. Il guaio muscolare sembra ormai alle spalle. Passi in avanti per Cruciani. Ancora out invece Moreo e Lo Curto ma anche per loro i tempi non dovrebbero essere così lunghi. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano sempre all'Acquedotto. La squadra sta lavorando con intensità e spera che dalla partita con il Piacenza possa esserci la svolta in campionato.