Piacenza, una squadra sia tecnica che fisica

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:00

Il tecnico intervenuto alla trasmissione Curva Ovest: "Mercato? Non voglio fare nomi né ruoli perché sarebbe irrispettoso per i ragazzi presenti in rosa. Posso dire che ho già detto alla società quello che manca e in quali ruoli dovremmo intervenire, facendo anche dei nomi.

giovedì, 10 dicembre 2020, 18:26

Buone notizie da Kosovan che sta accelerando i ritmi e se non ce la farà per la partita contro il Piacenza, sarà in campo certamente a Livorno. Il guaio muscolare sembra ormai alle spalle. Passi in avanti per Cruciani, ancora out invece Moreo e Lo Curto ma anche per loro...

martedì, 8 dicembre 2020, 17:42

Ripresa degli allenamenti per i rossoneri: Papini potrebbe farcela per la delicata gara contro il Piacenza, visto che ha accusato soltanto una contrattura che gli ha impedito di giocare contro l'Alessandria. Per gli altri, invece, tutto da vedere il loro impiego contro gli emiliani: Lopez recupera anche Panati che ha...

lunedì, 7 dicembre 2020, 16:24

Dopo 31 positività registrate nel precampionato, al 30 novembre ne sono state riscontrate in totale 390, 291 sono calciatori. Il 45% dei positivi è stato individuato nei cosiddetti cluster, che hanno colpito 9 squadre di Lega Pro. Il picco dei contagi è avvenuto tra fine ottobre e inizio novembre