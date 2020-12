Pontedera-Lucchese: 0-1 al 17' pt Autogol di Risaliti

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 2 dicembre 2020, 09:37

Possibili acquirenti campan e un finanziere che risiede a Londra, che fa affari in Sud America e che si sarebbe già incontrato con il sindaco Tambellini: il consigliere comunale Fabio Barsanti presenterà un’interrogazione sulla Lucchese perr chiedere all’Amministrazione di informare la città sugli sviluppi che riguardano la società e lo...

martedì, 1 dicembre 2020, 18:47

"La polizza depositata oltre che tardiva non era conforme alla normativa vigente in quanto il rating risulta certificato dalla società Innolva, la quale non può essere considerata come agenzia di rating globale”: ecco la motivazione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha respinto nell'ottobre scorso...

martedì, 1 dicembre 2020, 17:15

Il tecnico alla vigilia della gara contro il Pontedera: "Stiamo lottando giorno dopo giorno per uscire da questa situazione e diamo il massimo sul campo ad ogni singola sessione di allenamento. Capisco l'amarezza dei tifosi e di chi ci ha sempre supportato, ma vi assicuro che il lavoro, lo spirito...

martedì, 1 dicembre 2020, 16:08

I rossoneri impegnati a Pontedera per il recupero della decima di campionato provano a cogliere qualche punto dopo la durissima sequenza di tre sconfitte consecutive che hanno spinto la Lucchese verso il baratro. Lopez deve fare a meno di Benassi squalificato: la probabile formazione