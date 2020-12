Porta Elisa News



Possibili acquirenti della Lucchese: Barsanti chiede spiegazioni al sindaco

mercoledì, 2 dicembre 2020, 09:37

Voci che si rincorrono: sul progetto per lo stadio e, soprattutto, sulla compagine societaria. Possibili acquirenti campani, ma anche, come riportato da Il Tirreno, un finanziere di non ben precisata origine che risiede a Londra, che fa affari in Sud America e che si sarebbe già incontrato con il sindaco Tambellini: il consigliere comunale Fabio Barsanti presenterà un’interrogazione sulla Lucchese perr chiedere all’Amministrazione di informare la città sugli sviluppi che riguardano la società e lo stadio Porta Elisa.

“Tifosi e cittadini – dichiara in una nota il consigliere di opposizione - devono conoscere gli sviluppi che riguardano la prima squadra sportiva della città. Se si profila un cambio di proprietà, la notizia non riguarda solo il Comune, ma tutta la città. Purtroppo, invece, tocca prendere atto ancora una volta della mancata volontà dell’Amministrazione di informare l’opposizione nel merito della vicenda. Ed insieme ad essa, resta all’oscuro di tutto l’intera città. Tuttavia, credo che l’essere informati almeno dell’avvenuto colloquio tra attuali sponsor, società e Comune sul futuro proprietario della prima squadra cittadina fosse il minimo”.

“A proposito del Porta Elisa – prosegue Barsanti – sembra che la ristrutturazione dello stadio abbia subito un rallentamento dell’iter progettuale a causa del Covid. Perché nessuno ci ha informato di questa novità? A che punto è il progetto? Perché, con i dipendenti comunali al lavoro tramite smart-working, esso avrebbe subito un rallentamento? Tutte domande che, assieme a quelle sul futuro della società – conclude il consigliere di opposizione - rivolgerò all’Amministrazione attraverso un’interrogazione”.