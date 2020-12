Porta Elisa News



Problemi al flessore per Papini

giovedì, 3 dicembre 2020, 14:35

Facciamo il punto sui giocatori infortunati della Lucchese con il Dottor Tambellini: “Papini ha un problema al flessore e cercheremo di recuperarlo per la partita contro l’Alessandria. Stesso discorso vale per Scalzi. Il giocatore ha avuto una distorsione alla caviglia con un piccolo interessamento del gemello. Comunque vedremo se riusciremo a mettere a disposizione del mister questi due. Per quanto riguarda Kosovan, l’intenzione è quella di recuperarlo per Piacenza mentre per Lo Curto e Cruciani ne riparleremo la settimana successiva”.

Meno grave di quanto sembrava all’inizio l’infortunio di Papini. Vedremo se recupererà o meno. Comunque mister Lopez è ancora alle prese con diversi guai per la sua squadra tenendo anche conto che in tanti non sono al massimo della condizione perchè da poco hanno smaltito i problemi del Covid-19.