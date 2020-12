Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa degli allenamenti

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:09

di diego checchi

La Lucchese riprenderà ad allenarsi questo pomeriggio e Lopez potrà rivedere la gran parte dei suoi giocatori mentre quelli che abitano lontano da Lucca rientreranno solo dopo il capodanno. Ma ci sarà curiosità per capire quali sono le condizioni degli infortunati e in particolare di Cruciani e Benassi, due giocatori che potrebbero tornare molto utili alla truppa rossonera. Il difensore non gioca dalla gara casalinga contro l’Alessandria mentre il centrocampista addirittura dalla trasferta di Busto Arsizio, l’ultima partita in panchina di Francesco Monaco. Poi varie vicissitudini lo hanno tenuto lontano dai campi e Lopez non l’ha mai potuto avere a disposizione. Siamo convinti che nel 3-5-2 Cruciani come regista o come mezzala potrà tornare utile a questa squadra. In questo ultimo periodo ha lavorato a parte ma è sempre stato vicino ai compagni incitando dalla tribuna come se fosse un vero tifoso. Insieme a Benassi è un leader dello spogliatoio. Ci saranno da capire le condizioni di Ceesay, Lo Curto, Moreo, ecc, ecc… Questi giorni serviranno a Lopez per fare il punto della situazione e per farsi trovare pronto all’inizio del nuovo anno alla sfida di Lecco, magari con qualche giocatore in più nel motore. A proposito del Lecco avrà i due difensori centrali squalificati e ci riferiamo a Marzorati e Cauz. Il primo dovrà scontare un turno di squalifica per l’espulsione rimediata contro l’Olbia, il secondo dovrà saltare l’ultima delle due rimediate nella penultima partita.

Mercato delle altre I dieci gol di Bortolussi non sono passati inosservati nemmeno in Serie B perché sull’ex rossonero ha messo gli occhi il Pescara. Il Cesena ha risposto con un secco no. Per quanto riguarda il Livorno, il centrocampista Agazziè ad un passo dal Padova mentre la punta Marsurasi sta accordando con la Viterbese. Sirene dalla Serie C anche per il centravanti Mazzeo. Intanto come direttore generale della società labronica potrebbe essere nominato Alessandro Bini, una figura che è a Livorno da anni e che ha ricoperto diversi ruoli. Parliamo del Livorno anche per raccontarvi un fatto difficile da vedere in Serie C: il preparatore dei portieri dei labronici, NicolaBarasso, ha morso il difensore del Como Crescenzi. Un gesto deprecabile costatogli 4 giornate di squalifica. Il tesserato del Livorno ha chiesto pubblicamente scusa. La Pro Vercelli sta per chiudere un colpo in difesa: infatti è in arrivo dal Napoli il terzino Mezzoniche era in prestito alla Feralpi Salò. L’attaccante Mastroiannidel Lecco potrebbe finire alla Casertana, visto che non sta trovando spazio dopo l’arrivo di Kaprof.