Porta Elisa News



Rossoneri all'ultimo allenamento dell'anno

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:41

di diego checchi

Ultimo allenamento dell’anno per la Lucchese, sotto una fitta nebbia ad Altopascio. Mister Lopez ha fatto lavorare i suoi giocatori su esercitazioni tattiche e poi c’è stata una partitella finale molto agguerrita. Appuntamento per tutti il 3 gennaio alle ore 15 ma un gruppo rientrerà già il 2 gennaio, cioè quei giocatori che abitano più lontano ai quali è stato concesso di non tornare a Lucca il 28 dicembre.

A ranghi completi la Lucchese si ritroverà il 3 e scatterà l’operazione Lecco visto che da ora in poi i punti conteranno più che mai. Il prossimo 4 gennaio inizierà il mercato e verrà ufficializzato Marcheggiani che si sta allenando con la squadra e magari arriveranno anche altri giocatori. Ci sarà da fare anche un lavoro di sfoltimento. La certezza è che alla Lucchese non arriverà Mirko Bruccini, ormai ad un passo dall’Alessandria, anche perché non rientra nei parametri economici della società.