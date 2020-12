Porta Elisa News



Rossoneri in campo: inizia la preparazione per il derby

martedì, 15 dicembre 2020, 17:48

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso gli allenamenti all'impianto dell'Acquedotto. Erano ancora assenti Benassi, Lo Curto, Bartolomei, Moreo e Dumancic. Da capire se qualcuno di questi giocatori recupereranno in vista di domenica prossima per la trasferta di Livorno. Per il resto la squadra si è allenata al completo con Cruciani che ha lavorato a parte ma quest'ultimo recupererà la completa condizione dopo la sosta natalizia. La squadra ha lavorato sul possesso palla e su una partitella a pressione. Lopez ha chiesto come al solito tanta intensità dato che la vittoria contro il Piacenza non deve assolutamente far abbassare la guardia ai giocatori rossoneri.

Ormai restano due gare da fare e poi si incomincerà a pensare al mercato anche se la società sta già lavorando su più parti ma è inutile fare nomi e cognomi anche perchè fino alla sosta natalizia si andrà avanti con questi giocatori. Non è un mistero che la Lucchese abbia bisogno di una o due punte per sostenere il lavoro di Bianchi e compagni oltre che ad un centrocampista ed un difensore. Ovviamente ci saranno anche delle uscite ed i giocatori che hanno giocato meno fino ad ora può darsi che sentano il bisogno di andare a fare un pò di esperienza magari anche in Serie D. Ma questi sono discorsi che inizieremo ad affrontare subito dopo Natale. Da lì il tema mercato entrerà nel vivo. Per domani è previsto un allenamento mattutino.